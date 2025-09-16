Golf, europei in campo per l’Open di Francia. Migliozzi cerca il 2° titolo in terra transalpina

Ultimo appuntamento sul Dp World Tour prima del main event dell’anno: la Ryder Cup. Il maggiore circuito europeo si sposta, questa settimana, oltralpe, più precisamente al Golf de Saint-Nom-La-Bretèche per l’Open di Francia, torneo che mette in palio 3,25 milioni di dollari e 5.000 punti Race to Dubai. La sortita in terra transalpina sarà un ottimo banco di prova per tutti quelli che vorranno allungare in classifica e cercare di racimolare quanti più punti possibili in vista della Race to Dubai.

Occasione dunque per i soliti Eugenio Chacarra, Adrien Saddier (2° lo scorso week end dietro ad Alex Noren), Calum Hill, Joakim Lagergren e Keita Nakajima, sicuramente i golfisti che quest’anno, tra i presenti, hanno espresso il miglior gioco e una costanza di altissimo livello. Ad essi si aggiungono anche il portoghese Ricardo Gouveia, il danese Niklas Norgaard, i sudafricani Darren Fichardt (5° a Wentworth), Ryan Van Velzen e Dylan Naidoo, l’australiano David Micheluzzi e il norvegese Andreas Halvorsen.

Naturalmente molto folta la compagine francese. Tra i transalpini i favoriti in casa sono Pierre Pineau, Clement Sordet, Matthieu Pavon, Martin Couvra, Romaine Langasque, Victor Perez e Julien Guerrier. L’ultimo golfista francese a vincere l’Open di casa è stato Thomas Levet nel 2011 quando si impose su Thorbjorn Olesen e Mark Foster. Attenzione, tuttavia, anche all’azzurro Guido Migliozzi che qui, nel 2022, si impose vincendo il suo 3°(4 le vittorie totali) titolo sul circuito maggiore dopo il Kenya Open e il Belgian Knockout del 2019. Insieme a Migliozzi per la compagine italiana ci saranno anche Andrea Pavan, Gregorio De Leo e Francesco Laporta.

A difendere il titolo sarà Dan Bradbury, inglese classe ’99 che qui l’anno scorso vinse con un colpo di distacco su 4 giocatori tra cui Yannik Paul e Thorbjorn Olesen.