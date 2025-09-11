Golf, Aberg e Vaillant dominano la classifica a Wentworth dopo il primo giro

Prima giornata del BMW PGA Championship che si chiude, inaspettatamente, con due volti noti in testa. Lo svedese Ludvig Åberg e il francese Tom Vaillant, dopo un giro in -8, si attestano in cima al leaderboard staccando di un colpo il sudafricano Casey Jarvis fermo a -7.

La classifica, tuttavia, è molto corto. A contendersi uno dei più importanti tornei del Dp World Tour, che mette in palio ben 9 milioni di dollari e 8.000 punti Race to Dubai, ci sono anche a il britannico Matt Fitzpatrick, lo svedese Joakim Lagergren (2º la scorsa settimana dopo il playoff perso contro McIlroy), lo scozzese Richie Ramsay e il francese Antoine Rozner, tutti a -6, e Justin Rose, Viktor Hovland Shane Lowry e Alex Noren a -5, pronti a dar battaglia lungo tutto il week end.

I fairway di Wentworth, tuttavia, sono particolarmente difficili ed insidiosi. In agguato, appena dietro con uno score totale di -4 nelle prime 18 buche, ci sono anche il nipponico Hideki Matsuyama, il francese Martin Couvra, l’inglese Aaron Rai e l’australiano Min Woo Lee.

Primo dei tanti italiani in campo il pugliese Francesco Laporta. L’azzurro, con un -4 di giornata, si è attestato in T17 insieme ai sopracitati grazie ad uno score che dice 6 birdie (di cui due alla 17 e alla 18) e due bogey (nelle prime 3). A -2, invece, Andrea Pavan, avanti di due colpi su Francesco Molinari e Guido Migliozzi, entrambi a pari merito in pari al par. Leggermente indietro Manassero, che qui vinse nel 2013 a venti anni (tutt’ora il più giovane vincitore di questo torneo).

Il più atteso, Rory McIlroy, si attesta, dopo R1, in T33 a -3 insieme ad un gruppo folto. Con il nordirlandese, infatti, il francese Adrien Saddier, il sudafricano Dylan Naidoo e Eugenio Chacarra.

Domani le partenze saranno le stesse di quest’oggi ma in palio ci sarà, ovviamente, il taglio. Ad oggi, lo scarto per giocare il week end si pone tendenzialmente intorno al -1.