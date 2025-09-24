Atletica, il ranking mondiale degli italiani: Furlani in cima, Diaz e Fabbri a un passo dalla vetta, tante top-10

La stagione di atletica leggera si è ufficialmente conclusa con la disputata dei Mondiali a Tokyo, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e gli azzurri si distinguono nel ranking internazionale stilato da World Athletics. Per ogni atleta vengono considerati i punti acquisiti in cinque eventi (un algoritmo tiene in conto del piazzamento, della prestazione tecnica, del piazzamento in quella gara) e se ne fa una media. Soffermiamoci sugli azzurri, in questo caso tratteremo il settore maschile.

Mattia Furlani è il numero 1 del mondo di salto in lungo dopo essersi laureato Campione del Mondo indoor e outdoor, conquistando anche l’argento agli Europei in sala e il secondo posto nelle finali di Diamond League. Leonardo Fabbri è eccellente secondo nel getto del peso ad appena cinque punti di distacco dallo statunitense Joe Kovacs, Zane Weir è riuscito ad arpionare la decima piazza.

Nel salto triplo figurano due azzurri in top-10: Andy Diaz è secondo (oro ai Mondiali ed Europei indoor, vittoria alle finali di Diamond League) alle spalle del portoghese Pedro Pichardo (oro a Tokyo), Andrea Dallavalle è settimo dopo l’argento conquistato ai Mondiali. Matteo Sioli è eccellente ottavo nel salto in alto dopo il bronzo agli Europei indoor, il trionfo agli Europei U23 e la finale ai Mondiali. Gianmarco Tamberi è scivolato in 33ma piazza appena davanti a Stefano Sottile.

Al limitare della top-10 figurano Lorenzo Simonelli e Alessandro Sibilio (entrambi dodicesimi tra 110 ostacoli e 400 ostacoli), ma anche Federico Riva (14mo sui 1500 metri). Marcell Jacobs è scivolato al 53mo posto sui 100 metri, Filippo Tortu e Fausto Desalu sono fuori dalla top-20 dei 200 metri proprio come Edoardo Scotti e Luca Sito sui 400 metri. Francesco Pernici è entrato in top-30 sugli 800 metri insieme a Catalin Tecuceanu. Il bronzo ai Mondiali ha permesso a Iliass Aouani di stazionare in 34ma piazza nella maratona.

RANKING WORLD ATHLETICS DEGLI ITALIANI

100 METRI: Marcell Jacobs 53mo.

200 METRI: Fausto Desalu 24mo, Filippo Tortu 27mo.

400 METRI: Edoardo Scotti 28mo, Luca Sito 35mo.

800 METRI: Catalin Tecuceanu 27mo, Francesco Pernici 28mo.

1500 METRI: Federico Riva 14mo.

5000 METRI: nessun italiano in top-100.

10.000 METRI: nessun italiano in top-100.

110 OSTACOLI: Lorenzo Simonelli 12mo.

400 OSTACOLI: Alessandro Sibilio 12mo.

3000 SIEPI: Ala Zohglami 37mo, Osama Zoghlami 48mo.

SALTO IN ALTO: Matteo Sioli ottavo, Marco Fassinotti 17mo, Manuel Lando 22mo, Gianmarco Tamberi 33mo, Stefano Sottile 34mo.

SALTO CON L’ASTA: Simone Bertelli 43mo, Matteo Oliveri 44mo.

SALTO IN LUNGO: Mattia Furlani primo.

SALTO TRIPLO: Andy Diaz secondo, Andrea Dallavalle settimo, Simone Biasutti 31mo.

GETTO DEL PESO: Leonardo Fabbri secondo, Zane Weir decimo, Nick Ponzio 22mo.

LANCIO DEL DISCO: Enrico Saccomano 54mo, Alessio Mannucci 58mo.

LANCIO DEL MARTELLO: Giorgio Olivieri 39mo, Davide Costa 85mo.

TIRO DEL GIAVELLOTTO: Giovanni Frattini 64mo.

MARATONA: Iliass Aouani 34mo, Yohanes Chiappinelli 60mo.

20 KM DI MARCIA: Francesco Fortunato 12mo, Massimo Stano 13mo, Andrea Cosi 20mo, Riccardo Orsoni 42mo, Gianluca Picchiottino 51mo, Michele Antonelli 62mo, Nicola Lomuscio 90mo.

35 KM DI MARCIA: Massimo Stano terzo, Riccardo Orsoni nono, Matteo Giupponi 19mo, Aldo Andrei 23mo, Teodorico Caporaso 36mo, Andrea Agrusti 41mo, Gabriele Gamba 50mo, Matteo Bonomi 96mo.

DECATHLON: Andrea Cerrato 82mo, Lorenzo Modugno 91mo.