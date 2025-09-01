Francia-Brasile, Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Il terzo match dei quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile, in corso a Bangkok, in Thailandia, si giocherà giovedì 4 settembre alle ore 12.00 italiane, e vedrà opposte Francia e Brasile: le due formazioni si sono già affrontate nella prima fase a gironi, con la vittoria delle sudamericane per 3-2.

Le brasiliane a luglio si erano imposte in Nations League con lo stesso punteggio: agli ottavi le transalpine hanno sconfitto la Cina per 3-1, stesso score con cui le verdeoro hanno eliminato la Repubblica Dominicana. La vincente di questo match affronterà la vincente di Italia-Polonia in semifinale sabato 6 settembre.

Il match Francia-Brasile, valido per i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile, non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su DAZN e VBTV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025

Giovedì 4 settembre – Quarti di finale

Ore 12.00 italiane: Francia-Brasile – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV.

Diretta live testuale: OA Sport.