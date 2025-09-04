Vieni a scoprire la straordinaria storia di Cătălin Tecuceanu, il mezzofondista che ha rivoluzionato gli 800 metri italiani. In questo video-exclusive, raccontiamo il suo cammino: dalla Romania all’Italia, la cittadinanza del 2021, il record italiano indoor (1:45.00 nel febbraio 2024), i personali abbattuti a Chorzów e Asti, e il bronzo agli Europei di Roma. Un viaggio fatto di tecnica, emozione e obiettivi ben chiari. Hai sempre sognato di sapere cosa c’è dietro una prestazione perfetta? Tecuceanu ti guida dentro allenamenti, sacrifici, testa libera e cuore in gara… Ed è solo l’inizio. Questa è l’intervista che non puoi perderti se ami l’atletica, l’Italia in pista e il talento che cresce con testa e passione. ⏱ Record e prestazioni: 1:45.00 indoor, 1:44.01 all’aperto Medaglia di bronzo Europei Roma 2024 → Storia di inclusione e orgoglio italiano Dietro le quinte: fatica, motivazione e strategia Iscriviti, lascia un like e attiva la campanella per non perderti altri focus esclusivi sugli atleti che fanno la storia!