Fefé De Giorgi: “Mondiali equilibrati: non bisogna guardare il nome dell’avversario. Che reazione”

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina per 3-0 in uno scontro da dentro o fuori e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale ha riscattato il passo falso di due giorni fa contro il Belgio e ha chiuso la Pool F al secondo posto dietro ai Red Dragons, meritandosi così l’ottavo di finale contro l’Argentina (in programma domenica 21 settembre, ore 09.30), capace di battere la Francia al tie-break e di eliminare i Campioni Olimpici di Parigi 2024.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Avevamo bisogno di una vittoria e con una pressione di questo tipo, noi ci siamo arrivati con una gara di anticipo rispetto alle altre squadre, ma credo che possiamo ritenerci soddisfatti perché si è trattato di un test importante anche dal punto di vista mentale; siamo contenti sia per il passaggio del turno sia per la prestazione, ma anche per la reazione dei ragazzi”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “L’inizio è stato un po’ nervoso, ma poi con il passare dei minuti le cose sono migliorate. Noi abbiamo tenuto nei momenti di difficoltà e poi grazie alla fase break abbiamo ottenuto ciò che volevamo; i ragazzi poi sono stati in campo con attenzione e questo gli ha permesso di fare loro i momenti decisivi del match. E’ un mondiale con grande equilibrio, nel quale si è alzato il livello medio; non bisogna guardare il nome dell’avversario perché davvero qui tutto possono dire la loro”.