Dove vedere in tv Italia-Argentina, Mondiali volley 2025: orario ottavi, programma, streaming

Domenica 21 settembre (ore 09.30) si giocherà Italia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo a Manila dopo aver seriamente rischiato l’eliminazione: il ko al tie-break contro il Belgio aveva fatto tremare la nostra Nazionale, che poi è approdata alla fase a eliminazione diretta regolando l’Ucraina per 3-0. I Campioni del Mondo in carica saranno attesi da un incrocio probante, equilibrato, avvincente per provare a proseguire la propria avventura iridata.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi incroceranno la sempre temibile Albiceleste, che ha vinto contro la Francia per 3-2 e ha eliminato i Campioni Olimpiadi di Parigi 2024 dall’avventura nelle Filippine. Da una parte il regista Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo e il libero Fabio Balaso. Dall’altra il sestetto sudamericano guidato dal palleggiatore Luciano De Cecco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Manila sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA, OTTAVI MONDIALI VOLLEY

Domenica 21 settembre

Ore 09.30 Italia vs Argentina

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.