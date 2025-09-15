Federico Riva cade in semifinale nei 1500: “Evidente quanto é successo, va fatto ricorso: voglio la finale!

Federico Riva non ci sta. L’azzurro è stato vittima di una ingiustizia in occasione della semifinale valida per la gara dei 1500 metri maschile, segmento dei Campionati Mondiali 2025 di atletica leggera in fase di svolgimento a Tokyo, in Giappone. Nello specifico l’atleta è rimasto coinvolto in una caduta durante la sua prova.

Ma che cosa è successo nello specifico? Il nativo di Roma ha subito una spinta da un avversario dietro di lui, che ha provocato una caduta di gruppo. Quanto successo ha spinto immediatamente il nostro portacolori a chiedere ricorso, in modo da accedere – da regolamento – all’ultimo atto, in quanto non responsabile del fatto. Non poco irritato per quanto avvenuto, Riva ha cercato di commentare l’accaduto ai microfoni di RAI Sport, non trovando però troppe parole.

“Sono cose che possono succedere – ha detto Riva -, però sono stato danneggiato e mi dispiace, perché avrei voluto correre alla pari con gli altri, oggi mi sentivo veramente bene. Penso che sia palese quello che è successo, spero venga fatto ciò che deve essere fatto. In questi casi si può fare ricorso, spero venga accolto perché è una cosa evidente. L’umore non è dei migliori, spero di poter accedere alla finale“.

Riva ha poi concluso: “La stagione non è stata del tutto positiva, ma non riesco davvero a pensare ad altro in questo momento. La cosa più importante è che non mi sono fatto male. Adesso vediamo cosa ne uscirà fuori”.