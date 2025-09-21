F1, Oscar Piastri: “Non posso cercare scuse, è stato un weekend disordinato”

Si conclude con il dominio di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo la pole position di ieri, ha oggi condotto una gara perfetta dal primo all’ultimo giro, gestendo le due mescole e conquistando la quarta vittoria stagionale, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta la scorsa settimana a Monza.

Seconda piazza per la Mercedes di George Russell (+14.609) che completa un’ottima rimonta dalla quinta casella di partenza. Sorpresa della giornata il podio della Williams di Carlos Sainz (+19.199) al termine di una gara brillante. Quarto poi Andrea Kimi Antonelli (+21.760). Solo ottavo Lewis Hamilton (+36.310) seguito da Charles Leclerc (+36.774).

Gara opaca anche per Lando Norris che chiude in settima piazza (+34.227). La gara del suo compagno di squadra Oscar Piastri dura invece solo un giro, a causa di un errore che ha condotto la sua monoposto verso il muro. L’australiano, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Non c’è un motivo chiaro per questa prestazione, è stato un weekend un po’ pasticciato dall’inizio alla fine”.

“Il passo non c’era tanto nel venerdì ma sabato mi sono sentito molto bene in realtà. Ho faticato però a mettere tutto insieme. Oggi non ho parole per cercare scuse, è stato semplicemente un weekend pasticciato da parte mia. Chiaramente non quello che avrei voluto”, ha poi concluso il leader del Mondiale.