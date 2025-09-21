F1, Carlos Sainz: “Il podio più bello della mia vita. Abbiamo vettura macchine importanti”

Carlos Sainz è estremamente felice e orgoglioso dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il pilota spagnolo ha concluso in un terzo posto davvero speciale, completando un weekend perfetto per il team inglese. Oggi l’ex ferrarista ha lottato fino al traguardo, sapendo di avere una grandissima occasione.

Max Verstappen ha vinto la gara con un margine di vantaggio di 14.6 secondi su George Russell, mentre completa il podio proprio Carlos Sainz a 19.1. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli a 21.7, quinta per il neozelandese Liam Lawson a 33.2, mentre in sesta troviamo il nipponico Yuki Tsunoda a 33.8. Solamente settimo Lando Norris a 34.2, quindi ottavo Lewis Hamilton a 36.3, davanti a Charles Leclerc nono a 36.7, infine completa la top10 il francese Isack Hadjar a 38.9.

Al termine della gara sulla pista azera il pilota del team Williams ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Un momento davvero indescrivibile per me! Non riesco a esprimere quanto sono felice! Davvero questa sensazione rende ancora tutto più speciale. Posso dire che questo terzo posto sia più bello del mio primo podio in carriera. Oggi ha dimostrato che quando abbiamo la velocità e tutto si mette nel giusto modo siamo vicini ai migliori. Una gara nella quale abbiamo fatto tutto bene e abbiamo battuto macchine che non mi aspettavo di poter battere”.

Carlos Sainz prosegue nel suo racconto: “Sono molto fiero di tutti in Williams. Abbiamo confermato di avere compiuto un passo in avanti enorme rispetto all’anno scorso. La direzione è quella giusta. Come mai non c’ero riuscito fino ad ora? Tra sfortuna e incidenti non avevo mai convertito il passo in risultati. Evidentemente il primo podio doveva arrivare così: la vita sar sorprendere, mai mollare e sempre credere in té stesso e nel team”.