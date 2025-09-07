F1, Lando Norris: “Oggi non avevamo il ritmo di Verstappen. Lenti in questo weekend”

Lando Norris si è attestato al secondo posto in occasione del GP d’Italia, appuntamento numero sedici del Mondiale 2025 di Formula 1 appena andato in archivio presso l’iconico autodromo di Monza. Risultato tutto sommato positivo per il britannico che, per l’occasione, ha rosicchiato qualche punticino al compagno di scuderia Oscar Piastri.

Il pilota McLaren nello specifico ha dovuto cedere il passo ad un semplicemente incredibile Max Verstappen, trionfatore di giornata. Il podio è stato invece completato dal già citato Oscar Piastri. Una volta arrivato al parco chiuso, Norris ha commentato a caldo quanto fatto: “Ho un po chiuso l’acceleratore quando Max ha chiuso la porta – ha detto il pilota – con lui è sempre una bella lotta ma la verità è che oggi non avevamo il suo ritmo. Oggi è stato uno dei pochi weekend in cui siamo stati lenti. C’è da dire che mi sono comunque molto divertito“.

Norris ha poi chiosato: “Spiegare cosa è successo nell’ultimo pit stop? Non lo so, sono rimasto lì parecchio tempo. Può succedere. Ho fatto tutto quello che potevo. In generale abbiamo fatto una bella gara”.