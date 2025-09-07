F1, Verstappen spazza via le McLaren e trionfa a Monza. Ferrari anonima, Antonelli a punti

Max Verstappen completa l’opera dopo la magica pole position di ieri e vince per dispersione il Gran Premio d’Italia 2025, valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno olandese della Red Bull ha realizzato un’impresa clamorosa a Monza, infliggendo una dura sconfitta alle McLaren nel Tempio della Velocità e ottenendo il terzo successo dell’anno (sono 66 complessivi in carriera).

Verstappen non si è limitato a vincere sfruttando la track position ottenuta in qualifica, ma ha addirittura sverniciato in pista la MCL39 di Lando Norris dopo aver perso il primo duello in partenza sfoderando poi un passo eccezionale e facendo il vuoto giro dopo giro. La coppia papaya si è dovuta accontentare dei restanti gradini del podio, con Norris che si è attestato in seconda piazza (anche grazie ad un ordine di scuderia, dopo essere stato penalizzato da un pit-stop lento) davanti ad Oscar Piastri guadagnando tre punticini e avvicinandosi a -31 dal compagno di squadra australiano in classifica generale.

Domenica anonima per la Ferrari, che non è riuscita ad accendere l’entusiasmo dei tifosi nella gara di casa perdendo presto contatto con i primi tre e raccogliendo un quarto posto con Charles Leclerc ed un sesto con Lewis Hamilton, autore di una discreta rimonta dalla quinta fila in griglia ma incapace di insidiare concretamente la quinta posizione della Mercedes di George Russell.

Completano la zona punti nell’ordine Alex Albon con la Williams, Gabriel Bortoleto con la Sauber, Kimi Antonelli con la Mercedes (corsa subito in salita per una brutta partenza, poi retrocesso dall’ottavo al nono posto per una penalità) e Isack Hadjar con la Racing Bulls.

CLASSIFICA GP ITALIA F1 2025

1 1 Max Verstappen Red Bull Racing 53 1:13:24.325

2 4 Lando Norris McLaren 53 +19.207s

3 81 Oscar Piastri McLaren 53 +21.351s

4 16 Charles Leclerc Ferrari 53 +25.624s

5 63 George Russell Mercedes 53 +32.881s

6 44 Lewis Hamilton Ferrari 53 +37.449s

7 23 Alexander Albon Williams 53 +50.537s

8 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 53 +58.484s

9 12 Kimi Antonelli Mercedes 53 +59.762s

10 6 Isack Hadjar Racing Bulls 53 +63.891s

11 55 Carlos Sainz Williams 53 +64.469s

12 87 Oliver Bearman Haas 53 +79.288s

13 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 53 +80.701s

14 30 Liam Lawson Racing Bulls 53 +82.351s

15 31 Esteban Ocon Haas 52 +1 lap

16 10 Pierre Gasly Alpine 52 +1 lap

17 43 Franco Colapinto Alpine 52 +1 lap

18 18 Lance Stroll Aston Martin 52 +1 lap

NC 14 Fernando Alonso Aston Martin 24 DNF

NC 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0 DNF