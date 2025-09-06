F1, GP Italia 2025: risultati e classifica FP3. Leclerc tallona Norris, Hamilton davanti ad Antonelli

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP d’Italia, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il britannico ha stampato un perentorio 1:19.331 al volante della McLaren e ha preceduto di 21 millesimi un pimpante Charles Leclerc, che in chiusura di sessione ha piazzato il giro di spessore con la sua Ferrari.

Terzo posto per Oscar Piastri con l’altra McLaren, attardato di 165 millesimi dal compagno di squadra e appena due millesimi meglio di Max Verstappen con la Red Bull. George Russell ha chiuso al quinto posto con la Mercedes, mentre Lewis Hamilton si è fermato in settima piazza con la seconda Ferrari a 0.267 dalla vetta.

Kimi Antonelli non è andato oltre la nona piazza con la Mercedes, accusando un distacco di 0.365 da Norris. Di seguito la classifica e i risultati della FP3 del GP d’Italia, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Monza. Alle ore 16.00 andranno in scena le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio di domani.

CLASSIFICA FPR GP ITALIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:19.331 4

2 Charles Leclerc Ferrari +0.021 5

3 Oscar Piastri McLaren +0.165 4

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.167 5

5 George Russell Mercedes +0.184 7

6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.227 6

7 Lewis Hamilton Ferrari +0.267 5

8 Isack Hadjar Racing Bulls +0.272 7

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.365 5

10 Alexander Albon Williams +0.389 5

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.406 6

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.530 6

13 Carlos Sainz Williams +0.576 4

14 Franco Colapinto Alpine +0.703 3

15 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.728 4

16 Liam Lawson Racing Bulls +0.801 4

17 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.878 5

18 Pierre Gasly Alpine +0.916 3

19 Lance Stroll Aston Martin +0.916 6

20 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.973 5