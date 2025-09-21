F1, GP Azerbaijan 2025. Verstappen favorito, ma nel GP Mario Kart può succedere di tutto

Può succedere di tutto nel rodeo di Baku, dove quest’oggi si disputerà il Gran Premio d’Azerbaigian di F1. Non si può dire altro dopo l’eterna qualifica di ieri, durata quasi il doppio rispetto al programma a causa di ben sei bandiere rosse. Se le premesse sono queste, è doveroso parlare di aspettarsi Der absolute Wahnsinn. La follia totale.

Favoriti? Non esistono. Certo, Max Verstappen è il pilota migliore del lotto e parte dalla pole position. La sommatoria dei due fattori ne fa chiaramente il più accreditato per centrare il successo. Però, garanzie non ce ne sono. Saranno verosimilmente determinanti episodi e circostanze in un contesto degno di Mario Kart.

La versione originale della fortunatissima serie partorita dalla Nintendo prevedeva, infatti, tracciati con curve ad angolo e barriere insidiose. Il Castello di Bowser o la Casa dei Fantasmi ne erano la massima espressione. Difatti, a Baku, un bel castello ce l’abbiamo. Le barriere pure. Quindi, ecco che il Mondiale di F1 si cala nell’ambito azero, peraltro con l’incognita del brutto tempo.

Nell’ottica della lotta per il Mondiale piloti, può essere l’occasione di spostare gli equilibri. Sia Lando Norris che Oscar Piastri partiranno a centro gruppo, con tutti gli annessi e connessi del caso, legati soprattutto al rischio di incidenti e contatti. Il Gran Premio sulle coste del Mar Caspio sarà delicatissimo per entrambi.

Vista la griglia di partenza, tanti possono cercare un exploit in grado di risollevare le proprie sorti. Occhio alla galassia Red Bull, perché Liam Lawson e Yuki Tsunoda sono in buona posizione (di partenza, sia chiaro. In F1 conta come si arriva. Se si arriva). La speranza è che anche Kimi Antonelli, quarto sullo schieramento, possa uscire dalla spirale negativa nella quale si è avvitato.

La Ferrari? Vale ancora la pena di parlarne? Perenne delusione di questo 2025, è uscita malissimo dalle qualifiche dopo aver gonfiato il petto e alzato la cresta nelle prove libere. Meglio stendere un velo pietoso su quanto accaduto ieri, rimandando ogni verdetto dopo l’esito del GP.