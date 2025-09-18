F1, GP Azerbaijan 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il diciassettesimo round del Mondiale di F1 2025 sarà il Gran Premio di Azerbaigian, che andrà in scena nel weekend del 19-21 settembre. L’appuntamento segna idealmente il passaggio dall’Europa al resto del mondo. Difatti, il Circus abbandona definitivamente il Vecchio Continente per cominciare a fare la spola tra l’Asia e l’America, sia essa del Nord o del Sud.

Si correrà, come d’abitudine, a Baku. Il circuito cittadino è famoso per il suo lunghissimo rettilineo, dove è possibile raggiungere velocità elevatissime, per le sue secche curve ad angolo retto, che talvolta generano contatti se chi tenta un sorpasso lo fa in maniera avventata (o chi è davanti si difende con vigore) e per il suo affascinante passaggio nella cosiddetta città vecchia.

Nel 2024, la McLaren festeggiò la vittoria di Oscar Piastri, che sul traguardo precedette la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Quest’ultimo beneficiò però dell’incidente tra Sergio Perez e Carlos Sainz, in piena bagarre per la terza posizione ed entrati in collisione al penultimo giro. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP di Azerbaigian in TV.

GP AZERBAIGIAN F1 – GUIDA TV8

Sabato 20 settembre

Ore 17.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 21 settembre

Ore 16.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP AZERBAIGIAN F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Azerbaigian.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Baku. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento azero potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Azerbaigian, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP AZERBAIGIAN F1 2025

VENERDI’ 19 SETTEMBRE

Ore 10:30 F1, Prove Libere 1

Ore 14:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 20 SETTEMBRE

Ore 10:30 F1, Prove Libere 3

Ore 14:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Ore 13:00 F1, Gara