F1, Carlos Sainz: “Ho sperato nella pole alla fine! Domani? Voglio il podio”

Carlos Sainz festeggia dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku è successo di tutto. Sei bandiere rosse hanno stravolto ogni scenario con errori, incidenti, pioggia e un finale da cardiopalma.

La pole position è stata centrata da un clamoroso Max Verstappen con il tempo di 1:41.117 con 478 millesimi su Carlos Sainz, quindi seconda fila con Liam Lawson a 590 e Andrea Kimi Antonelli a sei decimi esatti. Quinta posizione per George Russell a 953 millesimi, sesto Yuki Tsunoda a 1.026, quindi settimo un deluso Lando Norris a 1.122. Chiude ottavo Isack Hadjar davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc finiti a muro. 12° Lewis Hamilton.

Al termine della Q3, il pilota del team Williams ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sono molto contento di questo risultato. Siamo stati bravi ad azzeccare ogni mossa in queste qualifiche e, soprattutto, abbiamo messo sempre la gomma giusta al momento giusto. Ho realizzato diversi buoni giri e alla fine c’ho sperato”.

Lo spagnolo racconta quei momenti così concitati: “Nel finale ho incrociato le dita ma sapevo che, se una macchina di un top team avesse messo a segno il giro giusto, mi avrebbero rifilato 5-6 decimi. C’è riuscito solo Max per fortuna. Sono contento per me e per il team. La velocità c’è ma non sempre l’abbiamo messa in mostra in questa annata. I punti e le buone gare arriveranno. Domani? Voglio il podio”.