Europei canottaggio Under 23, l’Italia qualifica dodici barche in finale A nella prima giornata a Racice

Inizia nel migliore dei modi la rassegna continentale Under 23, competizione in corso di svolgimento a Racice, per l’Italia del canottaggio. Nella prima giornata di gara la spedizione azzurra qualifica dodici barche alla finale A delle rispettive specialità e domani si giocherà le sue possibilità di conquista delle medaglie.

Nel singolo pesi leggeri maschile Luca Borgonovo vince la sua batteria in 07:08.10 e accede alla finale A con il miglior tempo complessivo. Nella corsa preliminare del singolo pesi leggeri femminile Melissa Schincariol taglia il traguardo in terza posizione alle spalle di Grecia e Germania con il tempo di 08:01.21.

Nel due senza maschile Alessandro Timpanaro e Giuseppe Bellomo vincono la prima batteria precedendo la Germania in 06:32.71 e passano in finale A con il secondo tempo. Nel due senza femminile Angelica Erpini e Sofia Anastasia Ascalone concludono la prima batteria in quarta posizione e accedono alla finale A con 07:36.46.

Nel quattro senza maschile l’equipaggio italiano (Francesco Garruccio-Emanuele Meliani-Giovanni Melegari-Paolo Falossi) conclude la prima serie in quarta posizione con 06:03.61 e accede alla finale A. Nel quattro senza femminile Sara Lisi-Eleonora Nichifor-Anna Scolaro e Giorgia Sciattella chiudono la batteria con il tempo di 06:59.94 e passano in finale A.

Nel singolo maschile Marco Selva vince la sua batteria in 07:02.22 e nella serie di semifinale s’impone di prepotenza con 07:25.60, crono che gli vale il pass per la finale A con il secondo tempo assoluto. Nel singolo femminile Gemma Ghinelli chiude la prima batteria in quinta posizione con 08:09.98 e si qualifica per la finale B. Nel doppio maschile Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati tagliano il traguardo della terza batteria in seconda posizione alle spalle della Germania. Il tempo di 06:32.75 garantisce loro il passaggio del turno. Il duo azzurro si aggiudica la prima semifinale con 06:45.99 e accede alla finale A con il secondo tempo assoluto.

Nel quattro di coppia Jacopo Gregolin-Luca Enea Mulas-Sebastiano Renzi e Luigi Tommaso Riccelli concludono la prima serie di qualificazione in 06:00.87 e guadagnano il pass per la finale A. Nel quattro di coppia femminile l’equipaggio azzurro (Irene Gattiglia-Gaia Chiavini-Alice Gnatta e Aurora Spirito) vince la prima batteria in 06:42.44 e vola in finale A con il miglior tempo assoluto.

Nell’otto maschile gli azzurri (Lorenzo Cracco-Filippo Angella-Virgilio Sorrentino-Simone Pappalepore-Emilio Pappalettera-Guglielmo Melegari-Andrea Licatalosi-Giulio Zuccala-Ilaria Colombo) chiudono ultimi la prima batteria con 05:52.45 e staccano il pass per la finale A grazie al sistema dei migliori tempi. Nell’otto misto l’Italia chiude la corsa preliminare in sesta posizione. L’equipaggio italiano (Sara Lisi-Paolo Falossi-Francesco Garruccio-Emanuele Meliani-Giovanni Melegari-Anna Scolaro-Eleonora Nichifor-Giorgia Sciattella-Ilaria Colombo) taglia il traguardo con il tempo di 06:57.81.