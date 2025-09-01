Canottaggio, definiti gli equipaggi azzurri per i Mondiali 2025 di Shanghai: 15 barche e 40 atleti in Cina

Sono stati svelati gli equipaggi dell’Italia per i Mondiali 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in programma a Shanghai, in Cina, da domenica 21 a domenica 28 settembre: saranno 15 le imbarcazioni azzurre in gara, per un totale di 40 atleti coinvolti.

Le specialità previste dal programma iridato saranno però 23: alle 12 specialità olimpiche si aggiungono le 5 paralimpiche e 6 non olimpiche. L’Italia sarà assente nelle specialità olimpiche del doppio senior femminile e del quattro di coppia senior femminile.

Azzurri presenti invece nelle nuove gare riservate a doppio misto ed otto misto (specialità non olimpiche), mentre non saranno al via equipaggi italiani nelle prove dei pesi leggeri. Nel paracanottaggio l’Italia sarà presente nel singolo PR1 maschile, nel doppio PR3 misto e nel quattro con PR3 misto.

Nella composizione degli equipaggi dell’Italia si registra lo spostamento di Matteo Sartori sull’otto, sostituito sul quattro di coppia da Luca Chiumento, mentre sono in pratica delle imbarcazioni Under 23 il due senza senior maschile di Francesco Pallozzi ed Edoardo Caramaschi ed il singolo senior femminile di Alice Gnatta.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Due senza senior femminile

(b) MERIANO Laura 17 DEC 1999

(s) CODATO Alice 26 SEP 2003

Due senza senior maschile

(b) PALLOZZI Francesco 7 JAN 2003

(s) CARAMASCHI Edoardo 8 MAY 2002

Doppio senior maschile

(b) TORRE Niels 3 SEP 1999

(s) SOARES Gabriel 22 JAN 1997

Quattro senza senior femminile

(b) PELACCHI Giorgia 6 APR 1998

(2) GUERRA Clara 1 OCT 1998

(3) ENGLISH-HAWKE Kiri 4 SEP 1994

(s) ROCEK Aisha 29 DEC 1998

Quattro senza senior maschile

(b) SCALZONE Alfonso 11 JUN 1996

(2) COMINI Davide 22 MAY 2000

(3) DI COLANDREA Nunzio 13 MAR 1999

(s) CODATO Giovanni 28 JUN 1999

Singolo senior femminile

GNATTA Alice 1 SEP 2003

Singolo senior maschile

MUMOLO Davide 19 JAN 1994

Quattro di coppia senior maschile

(b) CHIUMENTO Luca 19 NOV 1997

(2) RAMBALDI Luca 9 DEC 1994

(3) PANIZZA Andrea 14 JUL 1998

(s) GENTILI Giacomo 3 JUL 1997

Otto senior femminile

(b) PELACCHI Giorgia 6 APR 1998

(2) GOBBI Stefania 13 APR 1995

(3) TERRAZZI Silvia 27 JUL 1995

(4) GUERRA Clara 1 OCT 1998

(5) MONDELLI Elisa 30 SEP 1998

(6) ROCEK Aisha 29 DEC 1998

(7) ENGLISH-HAWKE Kiri 4 SEP 1994

(s) BUMBACA Veronica 29 APR 1999

(c) CAPPONI Emanuele (M) 7 JAN 2001

Otto senior maschile

(b) GAETANI LISEO Emanuele 22 NOV 1996

(2) MONFRECOLA Salvatore 18 APR 1997

(3) ABAGNALE Giovanni 11 JAN 1995

(4) VICINO Giuseppe 26 FEB 1993

(5) PIETRA CAPRINA Leonardo 25 SEP 1997

(6) SARTORI Matteo 21 JAN 2002

(7) DI COLANDREA Nunzio 13 MAR 1999

(s) CODATO Giovanni 28 JUN 1999

(c) FAELLA Alessandra (F) 18 DEC 2000

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Doppio misto

(b) GNATTA Alice (F) 1 SEP 2003

(s) TORRE Niels (M) 3 SEP 1999

Otto misto

(b) MERIANO Laura (F) 17 DEC 1999

(2) MONDELLI Elisa (F) 30 SEP 1998

(3) ROCEK Aisha (F) 29 DEC 1998

(4) CODATO Alice (F) 26 SEP 2003

(5) GENTILI Giacomo (M) 3 JUL 1997

(6) PANIZZA Andrea (M) 14 JUL 1998

(7) COMINI Davide (M) 22 MAY 2000

(s) SCALZONE Alfonso (M) 11 JUN 1996

(c) FAELLA Alessandra (F) 18 DEC 2000

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Singolo PR1 maschile

PERINI Giacomo 16 MAY 1996

Doppio PR3 misto

(b) CORDA Elisa (F) 11 JUL 1985

(s) CONTI Luca (M) 28 AUG 2003

Quattro con PR3 misto

(b) OSUALDINI Martina (F) 12 MAY 1996

(2) FRANK Marco (M) 26 AUG 1980

(3) FORESTI Carolina (F) 24 JUL 2000

(s) LITVINCHUK Stanislau (M) 24 JAN 2001

(c) RETO Chiara (F) 21 JAN 2008

Riserve

BONAMONETA Alessandro 31 JAN 2001

FRIGERIO Jacopo 1 SEP 1998

MARVUCIC Josef Giorgio 12 JUL 2006

PRATI Marco 1 APR 2004

SOUWER Anna Sarah Sophi 29 JUN 1987

VERITA’ Davide 31 OCT 2000

ZAPPA Igor 25 APR 2007

Equipaggi: 15

Atleti: 40