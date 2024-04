Canottaggio, altri sei equipaggi dell’Italia in Finale a Varese. Patrick Rocek vince nel singolo pesi leggeri

Va in archivio la seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di canottaggio, in corso a Varese, in Italia: l’Italia chiude con un bilancio di sei equipaggi in Finale A nelle specialità olimpiche e con una vittoria ed un quarto posto nelle specialità non olimpiche.

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel singolo senior maschile Italia 1 di Davide Mumolo (Fiamme Oro) è seconda nella seconda semifinale in 6.52.52 ed approda in Finale A col secondo tempo complessivo, mentre Italia 2 di Gennaro Di Mauro (CC Aniene) vince la Finale C in 7.00.26 e si classifica al 13° posto assoluto, infine Italia 3 di Marco Prati (Fiamme Gialle) vince la Finale E in 7.06.00 ed ottiene la 25ma posizione complessiva.

Nel primo recupero del doppio pesi leggeri maschile Italia 2 di Niels Alexander Torre (Carabinieri) e Giovanni Borgonovo (Gavirate) vince in 6.18.63 ad approda in Finale A, mentre nel doppio pesi leggeri femminile Italia 2 di Stefania Buttignon (Fiamme Oro) e Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) vince il ripescaggio in 6.58.21 e vola in Finale A.

Nel ripescaggio dell’otto senior femminile l’equipaggio (composto da Under 23) di Italia 2, formato da Anna Rossi (SC Caprera), Irene Gattiglia (RCC Cerea), Angelica Merlini (Tevere Remo), Aurora Spirito (Gavirate), Eleonora Nichifor (RCC Cerea), Susanna Pedrola (SC Bissolati), Giorgia Sciattella (Tevere Remo) e Sofia Secoli (CC Saturnia), con Ilaria Colombo (Gavirate) come timoniera, è quarto in 6.18.04 ed accede alla Finale A.

Nel recupero dell’otto senior maschile Italia 1 di Matteo Della Valle (Fiamme Oro), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle) e Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), con Alessandra Faella (CUS Torino) come timoniera, vince in 5.33.69 e guadagna l’accesso alla Finale A, mentre l’equipaggio (formato da Under 23) di Italia 2, composto da Alessandro Timpanaro (Gavirate), Alberto Ciavarro (SC Caprera), Francesco Pallozzi (CC Aniene), Guglielmo Melegari, Andrea Licatalosi (SS Murcarolo), Edoardo Caramaschi (Gavirate), Emilio Pappalettera ed Alessandro Gardino (SC Armida), con Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) come timoniere, è quinto in 5.47.92 e viene eliminato (settimo posto complessivo).

Nel primo ripescaggio del due senza senior maschile Italia 1 di Davide Comini e Giovanni Codato (Fiamme Oro) è seconda in 6.30.70 ed approda in Finale A, mentre Italia 2 di Paolo Covini ed Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle) è quarta in 6.37.52 e va in Finale B.

Nel recupero del quattro senza senior maschile Italia 2 di Nunzio Di Colandrea (Marina Militare), Riccardo Peretti (Gavirate), Davide Verità (Marina Militare) ed Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle) è sesta in 6.05.78 e scivola in Finale B.

Nel ripescaggio del quattro di coppia senior maschile Italia 2 di Andrea Pazzagli (Gavirate), Marco Selva (Cernobbio), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle) ed Edoardo Rocchi (Gavirate) è terza in 5.47.89 e deve accontentarsi della Finale B.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nella Finale A del singolo pesi leggeri maschile trionfa Italia 1 di Patrick Rocek (SC Lario) in 6.59.92, davanti ad Arno Gaus (Germania), secondo in 7.00.69, ed a Peter Strecansky (Slovacchia), terzo in 7.03.70, mentre è quarta Italia 2 di Matteo Tonelli (CUS Torino) in 7.07.65, davanti ad Omar Moussa (Egitto), quinto in 7.16.23, ed a Lucas Salmon Hernandez (Perù), sesto in 7.18.72.

Nella Finale A del singolo pesi leggeri femminile, senza azzurre in gara, vince Olivia Bates (Gran Bretagna) in 7.41.82, davanti a Maia Emilie Lund (Norvegia), seconda in 7.45.07, a Tosca Kettler (Paesi Bassi), terza in 7.49.17, ad Aura Forsberg (Finlandia), quarta in 7.58.48, ed a Khadija Krimi (Tunisia), quinta in 7.58.67.