Canottaggio: Varese ospiterà gli Europei 2026

Dopo l’organizzazione dei Mondiali 2025 di canoa sprint e paracanoa, in corso di svolgimento in questi giorni a Milano all’Idroscalo, l’Italia ottiene un’altra importante notizia riguardante gli sport che si svolgono nei bacini idrici: questa volta nel canottaggio.

Varese infatti, nel campo di regata della Schiranna, ospiterà gli Europei 2026 della disciplina: dal 30 al 2 agosto, in una rassegna continentale che vedrà al via 500 atleti in rappresentanza di 30 nazioni, nelle categorie Senior, Pesi Leggeri e Pararowing.

“L’assegnazione degli Europei 2026 a Varese, a poche settimane di distanza dal successo della Coppa del Mondo e del Festival dei Giovani, è un grande motivo di orgoglio per tutto il canottaggio italiano – ha commentat0 Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio -. Varese è una garanzia di affidabilità per il canottaggio internazionale e nell’ultimo anno il nostro consiglio federale, come parte sempre più attiva del comitato organizzatore, ha lavorato, in sinergia con le istituzioni locali, affinché ci fossero le condizioni per esprimere questa importante candidatura. Il finanziamento di 950.000 euro, destinato dal Governo alla Fic, ci ha permesso di poter festeggiare l’attribuzione, da parte di World Rowing, di questo importante evento internazionale”.

Dopo aver ospitato gli Europei 2012 e 2021, Varese si conferma sempre di più un polo di riferimento per il canottaggio internazionale considerando anche i tantissimi eventi organizzati come i Mondiali Master 2013, i Mondiali Under 23 del 2014 e del 2022 e le tappe di Coppa del Mondo 2015, 2016, 2023, 2024 e 2025.

Nel 2026 oltre agli Europei, altri due eventi saranno di rilievo nell’agenda internazionale dei rematori e delle rematrici planetarie: i Mondiali, in programma ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 23 al 30 agosto, e – rimanendo in ottica italiana – i Giochi del Mediterraneo di Taranto, con il canottaggio protagonista dal 29 agosto al 1° settembre.