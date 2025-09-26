Equitazione: Prague Lions vincenti nella Global Champions League di Vienna

I Prague Lions vanno ancora a segno nella Global Champions League 2025. La formazione di matrice ceca si impone per la seconda volta nelle ultime quattro tappe del circuito equestre a squadre più importante del mondo.

La line up formata da Fernando Martinez Sommer (su Lady van de Haarterhove) e da Pieter Devos (in sella a Primo DV e Jarina J) sul percorso di Vienna ha messo insieme una performance complessiva da 160.59 con nessuna penalità aggiuntiva: incredibile la bravura e la pulizia tecnica dei due cavalieri insieme ai loro cavalli.

Alle loro spalle, sul secondo e sul terzo gradino del podio, i Riesenbeck International, che hanno chiuso a 155.77 ma con 8 penalità, e i Valkenswaard United, con un totale di 159.37 anche loro con 8 penalità.

Nella classifica generale della Global Champions League 2025, dopo 13 tappe, gli stessi Valkenswaard United comandando con 261 punti. In seconda posizione le Cannes Stars, a 247 (oggi in 9a posizione), e in terza proprio i Prague Lions.

Prossimi appuntamenti: domenica con la prova individuale del Global Champions Tour, mentre dal 10 al 12 ottobre sarà la volta della tappa di Roma, con la capitale a fare da teatro e scenario a questo importantissimo evento.