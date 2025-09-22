Dove vedere l’Europa League in tv: orari partite 24-25 settembre, programmazione Sky e TV8

L’Europa League 2025-2026 è pronta a iniziare con la sua fase campionato. Dopo l’esordio della settimana scorsa dedicato alla Champions League, anche il secondo torneo calcistico continentale non vede l’ora di mandare in scena la sua prima giornata.

Si giocherà fra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, con tantissime partite in agenda, fra cui quelle delle squadre italiane nella rassegna, ovvero Roma (in trasferta sul campo dei francesi del Nizza, mercoledì 24 alle ore 21), e Bologna, (nella tana dell’Aston Villa, giovedì 25 settembre alle 21, in uno dei big match del programma).

L’Europa League 2025-2026 si giocherà fra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, negli slot delle ore 18.45 e delle 21.00. Le partite verranno trasmesse da Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, con la gara fra Salisburgo e Porto che sarà trasmessa in chiaro anche su TV8 e in streaming su tv8.it. Di seguito il recap completo della prima giornata.

CALENDARIO EUROPA LEAGUE, 24-25 SETTEMBRE

Mercoledì 24 settembre

18.45 Midtjylland-Sturm Graz – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 PAOK-Maccabi Tel Aviv – Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Nizza-Roma – Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Betis-Nottingham Forest – Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Stella Rossa-Celtic – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Friburgo-Basilea – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

Giovedì 25 settembre

18.45 Lille-Brann – Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest – Sky Sport Arena e Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport Arena e Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Aston Villa-Bologna – Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Salisburgo-Porto – TV8, Sky Sport 253 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 Stoccarda-Celta – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Utrecht-Lione -Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go