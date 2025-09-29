Dove vedere in tv Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Martedì 30 settembre si apre la nuova stagione dell’Eurolega 2025-2026. Le grandi squadre continentali iniziano l’arduo percorso che porterà poi alle Finals di Atene. La prima giornata propone già match interessanti, con l’esordio nella competizione delle due compagini italiane. La Virtus Bologna inizierà il suo cammino contro la corazzata del Real Madrid, undici volte vincitrice del torneo.

Le V-nere arrivano alla sfida dopo la sconfitta all’overtime contro l’Olimpia Milano nella semifinale di Supercoppa Italiana. Il roaster della squadra bolognese presenta quest’anno punte di grande livello europeo, come lo statunitense Carsen Edwards, miglior marcatore della passata stagione in Eurolega. Da non dimenticare anche Saliou Niang, sbocciato definitivamente in maglia azzurra all’Europeo 2025.

La Virtus cercherà quindi di partire con il piede giusto, cercando di migliorare il 17esimo posto del 2024-2025. Di fronte però non ci sono dei comuni avversari, c’è una vera e propria corazzata, guidata dall’ex Sergio Scariolo, che non può mai essere esclusa dal novero dei favoriti. La palla a due tra Virtus Bologna e Real Madrid è prevista alle ore 20:45 al Paladozza di Bologna. La diretta tv sarà garantita per gli abbonati da Sky Sport Arena (204). Lo streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-REAL MADRID EUROLEGA 2026

Martedì 30 settembre Prima giornata Eurolega 2025-2026

Ore 20.45 Virtus Bologna-Real Madrid Paladozza (Bologna)

DOVE VEDERE VIRTUS BOLOGNA-REAL MADRID EUROLEGA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, DAZN, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport