Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Supercoppa Italiana basket 2025: orario semifinale, programma, streaming

Seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2025-2026 che di fatto è una finale anticipata. Domani sabato 27 settembre alle ore 20:45 Virtus Bologna ed Olimpia Milano si ritrovano di fronte nella splendida cornice dell’Unipol Forum di Assago (Milano) per un posto nell’atto conclusivo di questa competizione.

La Virtus Bologna si presenta con il tricolore cucito sul petto dopo la conquista dello scudetto nella passata stagione, strappando il titolo ai meneghini dopo averli eliminati in semifinale playoff. Salutati Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier oltre a Marco Belinelli ritiratosi ma rimasto comunque nella società bianconera come Brand Ambassador, coach Dusko Ivanovic punterà sul folto gruppo italiano guidato da Alessandro Pajola, ‘Momo’ Diouf e Saliou Niang.

L’Olimpia Milano vuole confermare la vittoria in Supercoppa Italiana di dodici mesi fa, quando riuscì a prevalere all’overtime in finale a Casalecchio di Reno (Bologna) proprio contro la Virtus Bologna. Stagione particolare per l’EA7 Emporio Armani che festeggia i novant’anni dalla fondazione con un logo speciale, ma affronterà le competizioni senza il patron Giorgio Armani venuto a mancare qualche settimana fa. Lorenzo Brown proverà ad inserirsi nei meccanismi di gioco al pari di Marko Guduric e Vlatko Cancar.

Palla a due che verrà alzata domani sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:45, subito dopo la prima semifinale tra Trento e Brescia prevista alle ore 18:00. Diretta TV garantita in chiaro per tutti da Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming sarà disponibile per gli abbonati su SkyGO, Now TV e LBA.TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questa sfida!

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2025

Sabato 27 settembre

Seconda semifinale

Ore 20:45 Virtus Olidata Bologna-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre); per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, LBA.TV

Diretta Live testuale: OA Sport