Sport in tvTennis
Dove vedere in tv Sonego-J. Cerundolo, ATP Chengdu 2025: orario, tv, programma, streaming
Dopo la delusione per la sconfitta al primo turno degli US Open, Lorenzo Sonego torna in campo e lo farà nel torneo ATP 250 di Chengdu, uno dei primi di questo periodo nel calendario sul cemento indoor in Asia. Il tennista piemontese affronterà all’esordio l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 72 della classifica mondiale.
Una partita da non sottovalutare per Sonego, che è stato designato come ottava testa di serie. Il piemontese spera di chiudere al meglio una stagione altalenante, con qualche picco (Australian Open e Wimbledon), ma anche con qualche delusione di troppo. Sonego proverà a far bene anche per provare a meritarsi una convocazione per le finali di Coppa Davis a Bologna.
Cerundolo sta attraversando un buon momento di forma, come dimostra anche la vittoria nel Challenger di Guangzhou, battendo in finale il cileno Alejandro Tabilo ed in precedenza anche i britannici Harris ed Evans.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Lorenzo Sonego-Juan Manuel Cerundolo, valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Chengdu. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport
CALENDARIO SONEGO-J.CERUNDOLO ATP CHENGDU 2025
Giovedì 18 Settembre
Primo match dalle ore 07.00 Lorenzo Sonego-Juan Manuel Cerundolo (Arg)
PROGRAMMA SONEGO-J.CERUNDOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (in base a contemporaneità)
Diretta streaming: Sky Go, Now TV
Diretta Live testuale: OA Sport