Dove vedere in tv Roma-Lilla, Europa League calcio: orario, programma, streaming

Un appuntamento importante. Giovedì 2 ottobre alle 18:45 si gioca infatti Roma-Lille, secondo incontro valido per la prima fase dell’Europa League 2025-2026 di calcio. Si tratta di una gara estremamente interessante per i giallorossi, pronti a fare di nuovo bene nella rassegna continentale.

Ricordiamo che gli uomini di Gianpiero Gasperini sono reduci dal successo nel turno inaugurale a domicilio del Nizza, vittoria che ha preceduto il trionfo in Campionato, dove i capitolini si sono imposti per 2-0 contro il Verona.

Più delicata la situazione dei francesi, anche loro vincitori nella sfida inaugurale, dove hanno battuto il Brann tra le mura amiche per 2-1, salvo poi perdere il Campionato con il Lione. Scenario non semplice dunque per i transalpini che, dopo il vìs-a-vìs con la formazione italiana, dovranno fare i conti con la corazzata Paris Saint Germain.

Come seguire il match in tv? Roma-Lille si potrà seguire in diretta streaming esclusiva su Sky Sport e, in streaming, su Sky Go e Now Tv. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2025-2026

Giovedì 2 ottobre

Ore 18:45 Roma-Lille – diretta su Sky Sport 1

PROGRAMMA ROMA-LILLE: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta Tv: Sky Sport 1

Diretta Streaming: NOW TV, Sky Go

Diretta Live Testuale: OA Sport