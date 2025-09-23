Volley, l’Iran di Roberto Piazza sogna: battuta la Serbia giustiziera del Brasile, si vola ai quarti dei Mondiali!

L’Iran ha sconfitto la Serbia per 3-2 (23-25; 25-19; 24-26; 25-22; 15-9) e si è qualificato alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile. I persiani avevano rischiato una clamorosa eliminazione nella fase a gironi, dopo aver perso contro l’Egitto ed essere stati trascinati al tie-break dalle Filippine (con tanto di esultanza dei padroni di casa, prima di un challenge che ha ribaltato la situazione), invece oggi hanno regolato in rimonta i balcanici, che avevano contribuito all’eliminazione del Brasile nella Pool H.

Grande magia di coach Roberto Piazza, che ha raggiunto un risultato storico per una Nazionale che da ormai tre lustri è ai vertici internazionale ma che non era mai riuscita a fare davvero la differenza nei grandi eventi. Ora l’Iran avrà un’opportunità davvero ghiotta per raggiungere un’epocale semifinale, visto che il prossimo avversario sarà tutt’altro che insuperabile: la rivelazione Cechia che, dopo aver battagliato con Serbia e Brasile nella fase a gironi, oggi ha prevalso con un netto 3-0 sulla modesta Tunisia.

Chi riuscirà a superare il turno avrà poi la possibilità di fronteggiare in semifinale la vincente di USA-Bulgaria in una parte di tabellone che si sta rivelando decisamente equilibrata e aperta a ogni risultato. Dall’altra parte, invece, sono previsti Italia-Belgio e Polonia-Turchia, che si giocheranno nella giornata di mercoledì 24 settembre. Dopo aver perso la terza frazione ai vantaggi, tra l’altro dopo aver rimontato da 15-20 e aver avuto a disposizione un set-point, l’Iran ha messo il turbo e ha schiacciato una Serbia rivelatasi impotente.

Prestazione sopra le righe da parte del bomber Hajipour (23 punti) e degli schiacciatori Morteza (23 punti con 3 muri e 2 ace per il capitano) e Haghparast (18), in doppia cifra anche il centrale Mohammad (10 punti, 4 muri) affiancato di banda da Yousef (8). Alla Serbia non sono bastati l’opposto Luburic (27 punti), i martelli Kujundzic (17) e Peric (12), il centrale Nedeljkovic (13).