Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 13 settembre, programma, streaming

Seconda giornata di gare al Mondiale di pallavolo nelle Filippine, con un programma che porta subito in campo alcune delle grandi protagoniste annunciate. Dopo l’apertura con la vittoria netta della Tunisia sui padroni di casa Filippine, domani l’attenzione si sposta su otto sfide che mescolano debutti di lusso e incroci ad alto tasso tecnico. I riflettori principali sono puntati su Giappone–Turchia e Germania–Bulgaria, partite che già nella fase preliminare possono dare indicazioni importanti sugli equilibri dei gironi e sulla reale forza delle contendenti.

Debutto domani per la Polonia, campione d’Europa, vice campione del mondo e olimpica, reduce da una VNL chiusa al secondo posto. Alle 15.30 i biancorossi affronteranno la Romania in una partita che sulla carta sembra dal pronostico chiuso: la profondità di organico, la continuità al servizio e la qualità in attacco rendono la squadra di Nikola Grbić una delle favorite assolute del torneo. Per la Romania sarà una sfida soprattutto difensiva, nel tentativo di limitare i colpi pesanti dei polacchi e di strappare magari qualche parziale utile in ottica classifica. Sempre nel pomeriggio, ma alle 15.00, toccherà invece alla Slovenia, semifinalista sia al Mondiale che alla Nations League, affrontare il Cile. Anche in questo caso il divario tecnico appare ampio, con gli sloveni che puntano a iniziare il loro cammino con la massima autorità. Il Cile proverà a opporre ritmo e organizzazione difensiva, ma difficilmente potrà scalfire la solidità di un gruppo che da anni occupa stabilmente l’élite internazionale.

Il pomeriggio sarà preceduto da un trittico di incontri che promettono scintille. Alle 11.30 Germania e Bulgaria rinnoveranno una rivalità che ha regalato confronti equilibrati in VNL. Entrambe sono squadre capaci di alternare exploit di livello a passaggi a vuoto, e proprio per questo l’incrocio di Manila assume il valore di vero e proprio spartiacque: vincere significherebbe indirizzare con fiducia il cammino nel girone, perdere complicherebbe fin da subito la situazione. Ancora più atteso è però il duello delle 8.00 italiane tra Giappone e Turchia. I nipponici, quarti nella recente VNL e ormai punto di riferimento del volley asiatico, fanno dell’organizzazione difensiva e della velocità in attacco le loro armi migliori, mentre la Turchia risponde con la potenza in battuta e la forza delle bande e di un opposto come Lagumndzija. Un confronto di stili che potrebbe già assumere i tratti di uno spareggio in ottica piazzamenti di vertice.

La giornata si aprirà all’alba con due match dal pronostico sbilanciato. Gli Stati Uniti, bronzo olimpico e sempre squadra solida nei grandi appuntamenti, debuttano alle 4.00 contro la Colombia, avversario volenteroso ma privo della stessa esperienza internazionale. Subito dopo, alle 4.30, toccherà al Canada misurarsi con la Libia: anche in questo caso i nordamericani partono nettamente favoriti, potendo contare su una struttura fisica superiore e su un gioco più rodato. Alle 7.30 entrerà in scena Cuba contro il Portogallo. I caraibici, ottavi all’ultimo Mondiale, si presentano con la consueta fisicità a muro e al servizio e hanno le carte in regola per imporsi, anche se il Portogallo proverà ad allungare gli scambi e a mettere pressione con la difesa. Infine, a mezzogiorno, i Paesi Bassi, sesti nella rassegna iridata del 2022 ma ultimi quest’anno in VNL e dunque retrocessi, sfidano il Qatar in una partita che può rappresentare un buon banco di prova per testare la condizione della squadra orange.

Sarà dunque una giornata ricca di spunti: i debutti delle grandi potenze europee e americane, il fascino delle prime sfide di equilibrio e la curiosità di capire chi saprà indirizzare il proprio percorso già dalle battute iniziali. In attesa che il torneo entri nel vivo, Manila si prepara a vivere una maratona di volley che promette spettacolo e verdetti interessanti. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di sabato 14 agosto ai Mondiali 2025 di volley maschile.

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY MASCHILE 2025

Sabato 14 settembre

04.00 USA-Colombia (Pool D) diretta streaming VBTV

04.30 Canada-Libia (Pool G) diretta streaming VBTV

07.30 Cuba-Portogallo (Pool D) diretta streaming VBTV

08.00 Giappone-Turchia (Pool G) diretta streaming VBTV

11.30 Germania-Bulgaria (Pool E) diretta streaming VBTV

12.00 Paesi Bassi-Qatar (Pool B) diretta streaming VBTV

15.00 Slovenia-Cile (Pool E) diretta streaming VBTV

15.30 Polonia-Romania (Pool B) diretta streaming VBTV