Dove vedere in tv Italia-Ucraina, Billie Jean King Cup 2025: orari semifinale, programma, streaming

L’Italia continua a sognare il bis in BJK Cup. La squadra azzurra prosegue nella difesa del titolo vinto lo scorso anno ed ha raggiunto la semifinali a Shenzen (Cina) proprio dopo aver sconfitto nei quarti le padrone di casa. Adesso per Paolini e compagne ci sarà una sfida durissima contro l’Ucraina, che quest’oggi ha battuto la Spagna.

La squadra azzurra ha sconfitto come detto la Cina nella giornata di ieri dopo due partite davvero emozionanti. Prima Elisabetta Cocciaretto è stata protagonista di una rimonta incredibile contro Yuan Yue dopo quasi tre ore di gioco; poi anche Jasmine Paolini ha trionfato al terzo set sempre contro Wang Xinyu, rimontando anche lei un break di svantaggio.

Oggi l’Ucraina ha superato sempre per 2-0 la Spagna. Nel primo singolare Marta Kostyuk ha battuto abbastanza agevolmente Jessica Bouzas Maneiro, mentre nel secondo incontro Elina Svitolina ha sconfitto in rimonta Paula Badosa, imponendosi per 7-5 al terzo set.

Sicuramente una semifinale durissima per l’Italia, visto che probabilmente in entrambi i singolari le ucraine partono favorite. Nel primo singolare Kostyuk è favorita sia contro Elisabetta Cocciaretto o Lucia Bronzetti (da capire chi sceglierà Tathiana Garbin). Nel secondo incontro, invece, Jasmine Paolini si troverà di fronte Elina Svitolina, con cui ha perso sia agli Australian Open sia al Roland Garros.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della semifinale della Billie Jean King Cup con l’Italia in campo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis; in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA, SEMIFINALE BJK CUP

Venerdì 19 settembre

Ore 11:00 Primo singolare

A seguire Secondo singolare

A seguire Doppio

I match esatti sono ufficializzati un’ora prima dell’inizio del primo singolare.

PROGRAMMA SEMIFINALE BJK CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, supertennis.tv/live-streaming

Diretta Live testuale: OA Sport.