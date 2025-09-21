Dove vedere in tv Italia-Belgio, Mondiali volley 2025: orario quarti, programma, streaming

L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per mercoledì 24 settembre (o alle ore 09.30 o alle ore 14.00, l’orario esatto verrà definito prossimamente) a Manila (Filippine), dove le due squadre si contenderanno la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Turchia. Si preannuncia una sfida appassionante, avvincente ed equilibrata, aperta a ogni risultato.

Si tratta di una rivincita: pochi giorni fa le due squadre si sono date battaglia nello scontro diretto della fase a gironi, i Red Dragons si involarono sul 2-0 e poi ebbero la meglio al tie-break. La nostra Nazionale ha dato l’impressione di essersi ritrovata con le nette affermazioni su Ucraina e Argentina, ora è pronta a prendersi il riscatto contro il sestetto guidato da coach Emanuele Zanini, che ha regolato la Finlandia in un ottavo di finale a senso unico.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano lo schiacciatore Sam Deroo e l’opposto Ferre Reggers.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire), in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, MONDIALI VOLLEY OGGI

Mercoledì 24 settembre

Ore 09.30 od ore 14.00 Italia vs Belgio

L’orario dettagliato verrà definito prossimamente.

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.