Quando gioca l’Italia i quarti dei Mondiali di volley 2025? Orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di volley 2025, spazzando via l’Argentina con un perentorio 3-0: 25-23, 25-20, 25-22. Nella prima sfida da dentro o fuori è sembrata accendersi finalmente la scintilla tra le fila azzurre: si è ammirata finalmente una squadra decisa, determinata, pronta a sacrificarsi in difesa ed a lottare punto su punto.

A questo punto potrebbe profilarsi un’attesa rivincita. Gli uomini del ct Ferdinando De Giorgi se la vedranno infatti con una tra Belgio e Finlandia, che completeranno il quadro odierno degli ottavi di finale. La compagine belga, allenata dall’italiano Emanuele Zanini, ha superato gli azzurri per 3-2 nella fase a gironi: una sconfitta che ancora brucia. Reggers e compagni partiranno favoriti contro la Finlandia, che a sua volta ha compiuto un’impresa storica, approdando al tabellone ad eliminazione diretta dopo aver piegato niente meno che i campioni olimpici della Francia.

Il quarto di finale tra Italia-Belgio/Finlandia si giocherà mercoledì 24 settembre. L’orario è da definire, ma le opzioni sono due: o alle 9.30 o alle 14.00. La selezione tricolore avrà dunque a disposizione due giorni di riposo per preparare un appuntamento fondamentale della stagione, che metterà in palio l’accesso in zona medaglie, oltre che una semifinale molto probabilmente contro i grandi favoriti della Polonia.

Il match dei quarti di finale dei Mondiali di volley 2025 sarà trasmesso in tv, gratis e in chiaro, sulla RAI. Vedremo se sarà confermato Rai2 come canale o se, come era già accaduto per la Nazionale femminile, ci si sposterà su Rai1.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI VOLLEY 2025

Mercoledì 24 settembre

Ore 9.30 o 14.30 Italia vs vincente Belgio/Finlandia

DOVE VEDERE IN TV IL QUARTO DI FINALE DELL’ITALIA

Diretta tv: Rai2 (ma possibile spostamento su Rai1)

Diretta streaming: Raiplay, DAZN, VBTV

Diretta testuale: OA Sport