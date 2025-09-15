Dove vedere in tv i Mondiali di atletica domani: orari 16 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Martedì 16 settembre andrà in scena la quarta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.35 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare.

L’Italia si affiderà soprattutto a Matteo Sioli, che sarà un outsider nella lotta per le medaglie dell’incerta gara di salto in alto. Da non perdere le semifinali dei 400 metri, dove il fresco primatista nazionale Edoardo Scotti andrà a caccia dell’ambizioso accesso all’atto conclusivo.

Lorenzo Simonelli proverà a essere protagonista nelle semifinali dei 110 ostacoli, cercando di entrare tra i migliori otto che alle ore 15.20 si giocheranno un posto sul podio. Spazio a Darya Derkach ed Erika Saraceni nelle qualificazioni del salto triplo, mentre Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu saranno impegnati nelle batterie degli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (martedì 16 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 15 SETTEMBRE

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri (maschile), batterie

12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

13.36 Salto in alto (maschile), finale

13.40 110 ostacoli, semifinali

14.01 Lancio del martello (maschile), finale

14.07 400 metri (femminile), semifinali

14.35 400 metri (maschile), semifinali

15.05 1500 metri (femminile), finale

15.20 110 ostacoli, finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 15 SETTEMBRE

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri (maschile), batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni

13.36 Salto in alto (maschile), finale: Matteo Sioli

13.40 110 ostacoli, semifinali: eventuale Lorenzo Simonelli

14.35 400 metri (maschile), semifinali: Edoardo Scotti

15.20 110 ostacoli, finale: eventuale Lorenzo Simonelli

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.