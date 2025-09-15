LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca gli outsider Sioli e Simonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Dopo tre giorni molto positivi con ben quattro medaglie (Battocletti, Fabbri, Aouani e Palmisano) e tante finali conquistate dalla spedizione italiana, la rassegna iridata prosegue a Tokyo con un martedì molto ricco di eventi e ancora con tanti italiani protagonisti, che andranno a caccia di posti in finale e risultati di prestigio.

La quarta giornata dei Mondiali di Tokyo apre i battenti con gli 800 metri maschili, una delle gare più attese anche in chiave azzurra. L’Italia schiera un terzetto che non vuole limitarsi a fare presenza: Catalin Tecuceanu, già bronzo europeo, si presenta come il leader del gruppo, affiancato da Francesco Pernici, protagonista di una stagione in crescita costante, e da Giovanni Lazzaro, reduce dal podio continentale U23. Per i tre sarà l’occasione di misurarsi con un parterre di assoluto livello, dove spiccano il keniano Emmanuel Wanyonyi, leader mondiale stagionale, e il canadese Marco Arop, oro olimpico a Parigi. Con loro anche il britannico Ben Pattison, l’algerino Djamel Sedjati e il talento inglese Max Burgin, mentre gli Stati Uniti affidano le proprie speranze a Donavan Brazier, campione del mondo nel 2019 e primatista dei campionati, a Bryce Hoppel e al giovanissimo Cooper Lutkenhaus, rivelazione della stagione. Tra gli outsider attenzione a Peter Bol, Eliott Crestan, Mohamed Attaoui e all’emergente caraibico Handal Roban.

Subito dopo la pista lascia spazio al triplo femminile, con l’Italia che affida le proprie ambizioni a due volti ben diversi: l’esperienza di Dariya Derkach, vicecampionessa europea indoor a Istanbul, e il talento emergente di Erika Saraceni, fresca di titolo continentale U20. Le due azzurre si troveranno in pedana contro la regina assoluta della specialità, la venezuelana Yulimar Rojas, sette volte campionessa mondiale e primatista del mondo con 15,74. Le insidie non mancano: dalla dominicense Thea LaFond, oro olimpico a Parigi, alla giamaicana Shanieka Ricketts, passando per le cubane Leyanis Pérez Hernandez e Liadagmis Povea, autrici della doppietta ai Mondiali indoor. Tra le europee la tedesca Caroline Joyeux guida un gruppo che sogna il ritorno al podio, assente dal 2011.

Il programma prosegue con la finale del salto in alto maschile, orfana dei mostri sacri Mutaz Barshim e Gianmarco Tamberi, ma con un cast capace di offrire spettacolo. Il coreano Woo Sanghyeok e il neozelandese Hamish Kerr partono con i migliori accrediti, mentre lo statunitense JuVaughn Harrison e l’ucraino Oleh Doroshchuk promettono di dare battaglia. Per l’Italia c’è Matteo Sioli, campione europeo U23, pronto a vivere il debutto iridato tra i giganti della pedana. A completare il lotto l’australiano Yual Reath, l’indiano Sarvesh Anil Kushare, i giapponesi Yuto Seko e Ryoichi Akamatsu, il belga Thomas Carmoy, il giamaicano Romaine Beckford e l’americano Tyus Wilson.

La serata si accende con le semifinali dei 110 ostacoli, dove l’Italia si affida a Lorenzo Simonelli, primatista nazionale e campione europeo, pronto a sfidare lo strapotere americano. Gli Stati Uniti calano un poker di altissimo livello: Grant Holloway, dominatore della specialità con tre ori mondiali e l’oro olimpico di Parigi, Cordell Tinch, leader stagionale e campione della Diamond League, Dylan Beard e il giovane Ja’Kobe Tharp, vincitore dei Trials. L’Europa risponde con Enrique Llopis, Asier Martinez, Jason Joseph, Sasha Zhoya, Wilhem Belocian, Just Kwaou-Mathey ed Enzo Diessl, mentre il Giappone schiera un trio competitivo formato da Rachid Muratake, Shunsuke Izumiya e Shusei Nomoto.

Alle 13.36 ora locale sarà il momento del lancio del martello maschile, una gara che potrebbe rimescolare le gerarchie. Il canadese Ethan Katzberg, oro a Budapest e Parigi, non appare più imbattibile dopo le recenti sconfitte con lo statunitense Rudy Winkler e l’ungherese Bence Halasz, entrambi vicinissimi agli 83 metri. Senza il campione olimpico Wojciech Nowicki, la Polonia si affida al veterano Pawel Fajdek, cinque volte campione del mondo e ancora competitivo oltre gli 80 metri.

Spazio poi ai 400 metri femminili, senza italiane in semifinale. Anna Polinari e Alice Mangione si sono fermate in batteria, ma la gara resta tra le più attese grazie alla presenza della statunitense Sydney McLaughlin-Levrone, che ha lasciato i 400 ostacoli per cimentarsi sul giro lanciato, sfidando la dominicana Marileidy Paulino, oro olimpico, e la bahrainita Salwa Eid Naser, già campionessa iridata. Outsider di lusso saranno Aaliyah Butler, Isabella Whittaker, Henriette Jaeger, Natalia Bukowiecka-Kaczmarek, Lieke Klaver, oltre alla cilena Martina Weil, alla giamaicana Nickisha Pryce e alla giovane Dejanea Oakley.

Subito dopo, riflettori sui 400 metri maschili, dove l’Italia ritrova protagonista Edoardo Scotti, autore in batteria del nuovo record nazionale e deciso a spingersi ancora più in là. Al suo fianco, il gotha mondiale: gli americani Jacory Patterson, Vernon Norwood, Chris Bailey e Khaleb McRae, il sudafricano Zakithi Nene, lo zambiano Samukonga, il botswano Bayapo Ndori, senza dimenticare Jereem Richards e il sempreverde Kirani James. In Europa le speranze passano da Matt Hudson-Smith e Charlie Dobson, mentre il ricordo dell’oro di Thomas Schönlebe a Roma 1987 resta lontano ma vivo.

Gran finale con i 1500 metri femminili, dominati dal carisma di Faith Kipyegon, primatista mondiale e già tre volte campionessa del mondo e olimpica. La keniana cerca il poker, con la connazionale Nelly Chepchirchir e l’australiana Jessica Hull come avversarie più accreditate. Non mancano le outsider: Freweyni Hailu per l’Etiopia, Sarah Healy per l’Irlanda, Sarah Madeleine per la Francia, e una schiera europea che comprende Klaudia Kazimierska, Marta Pérez, Salomé Afonso e Nele Weßel. Le americane Nikki Hiltz e Sinclaire Johnson completano un cast che promette un ultimo atto ricco di emozioni.

