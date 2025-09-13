AtleticaSport in tv
Dove vedere in tv i Mondiali di atletica domani: orari 14 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara
Domenica 14 settembre andrà in scena la seconda giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie per chiudere al meglio il weekend d’apertura dell’evento più importante della stagione.
Si incomincerà alle ore 00.30 italiane con la maratona femminile (l’Italia sarà rappresentata da Rebecca Lonedo), poi si proseguirà con le qualificazioni del lancio del martello femminile con Sara Fantini, le batterie dei 1500 maschili (Pietro Arese e Federico Riva promettono bene) e dei 110 ostacoli (attenzione a Giada Carmassi).
Nel pomeriggio l’attesa sarà tutta per le finali dei 100 metri con entrambi i sessi: chi saranno l’uomo e la donna più veloci del Pianeta? Marcell Jacobs e Zaynab Dosso saranno presenti alle gare regine? L’Italia si affiderà a Larissa Iapichino per andare a caccia di una medaglia nel salto in lungo, mentre i riflettori si accenderanno su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto.
Il Campione Olimpico di Tokyo si presenterà da Campione del Mondo in carica: riuscirà ad accedere alla finale in un’annata poco brillante? Ci proveranno anche l’outsider Matteo Sioli, Manuel Lando e Stefano Sottile. Da seguire le batterie dei 400 metri con Luca Sito, Edoardo Scotti, Alice Mangione e Anna Polinari.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (domenica 14 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).
CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 14 SETTEMBRE
Domenica 14 settembre
00.30 Maratona (femminile)
02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni
02.00 1500 metri (maschile), batterie
04.05 100 ostacoli, batterie
11.35 400 metri (maschile), batterie
11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni
12.12 Lancio del disco (femminile), finale
12.25 400 metri (femminile), batterie
13.20 100 metri (femminile), semifinali
13.40 Salto in lungo (femminile), finale
13.45 100 metri (maschile), semifinali
14.07 1500 metri (femminile), semifinali
14.30 10.000 metri (maschile), finale
15.13 100 metri (femminile), finale
15.20 100 metri (maschile), finale
ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 14 SETTEMBRE
Domenica 14 settembre
00.30 Maratona (femminile): Rebecca Lonedo
02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Sara Fantini
02.00 1500 metri (maschile), batterie: Pietro Arese, Joao Bussotti, Federico Riva
04.05 100 ostacoli, batterie: Giada Carmassi, Elena Carraro
11.35 400 metri (maschile), batterie: Edoardo Scotti, Luca Sito
11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Manuel Lando, Matteo Sioli, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi
12.25 400 metri (femminile), batterie: Alice Mangione, Anna Polinari
13.20 100 metri (femminile), semifinali: eventuale Zaynab Dosso
13.40 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Larissa Iapichino
13.45 100 metri (maschile), semifinali: eventuale Marcell Jacobs
14.07 1500 metri (femminile), semifinali: eventuali Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni
15.13 100 metri (femminile), finale: eventuale Zaynab Dosso
15.20 100 metri (maschile), finale: eventuale Marcell Jacobs
PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.