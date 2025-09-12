A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 13 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Sabato 13 settembre incominceranno i Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) si apre la rassegna iridata con una prima giornata decisamente ricca e che assegnerà medaglie importanti. Si incomincerà alle ore 01.00 italiane con le due 35 km di marcia: Antonella Palmisano insegue il podio nella gara più lunga, dove vedremo all’opera anche Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi e Riccardo Orsoni.

Alle ore 03.55 ci sarà spazio per le qualificazioni del getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri sotto i riflettori: il detentore della miglior prestazione mondiale stagionale, insieme a Zane Weir e Nick Ponzio, cercherà il pass per la finale in programma alle ore 14.10 e poi andrà a caccia di una medaglia dopo l’argento di due anni. Alle ore 04.55 le batterie della 4×400 mista, per decidere quali saranno le otto finaliste alle ore 15.20: l’Italia riuscirà a essere protagonista?

Riflettori puntati su Nadia Battocletti, che alle ore 14.30 sarà impegnata sui 10.000 metri: dopo lo spettacolare argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024, la fuoriclasse trentina si rimetterà in gioco e sfiderà nuovamente le formidabili africane per regalarsi una nuova gioia. Grande attesa per Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, impegnati nelle batterie dei 100 metri. Larissa Iapichino incomincia la rincorsa verso una medaglia nel salto in lungo con le qualificazioni previste alle ore 11.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (sabato 13 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE

Sabato 13 settembre

01.00 35 km di marcia (maschile)

01.00 35 km di marcia (femminile)

02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni

04.23 100 metri (maschile), turno preliminare

04.55 4×400 (mista), batterie

11.05 3000 siepi (maschile), batterie

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.55 100 metri (femminile), batterie

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.50 1500 metri (femminile), batterie

13.35 100 metri (maschile), batterie

14.10 Getto del peso (maschile), finale

14.30 10.000 metri (femminile), finale

15.20 4×400 (mista), finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE

Sabato 13 settembre

01.00 35 km di marcia (maschile): Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni

01.00 35 km di marcia (femminile): Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano

02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Daisy Osakue

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

04.55 4×400 (mista), batterie: Italia (formazione da definire)

11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri

12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni

13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs

14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero

15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.