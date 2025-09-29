Dove vedere in tv Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio: orario, programma, streaming

Dopo il pareggio per 1-1 di sabato scorso a Torino contro la Juventus, l’Atalanta di Ivan Juric è pronta a tornare in campo, questa volta in Champions League, per provare a invertire la rotta della sua campagna europea.

I bergamaschi devono mettersi alle spalle il 4-0 patito contro i campioni d’Europa del PSG e per farlo stanno mettendo nel mirino il match contro i belgi del Club Brugge, che nella prima giornata della fase Campionato del massimo torneo calcistico continentale per club si sono imposti per 4-1 contro il Monaco.

Il calcio d’inizio del match fra Atalanta e Club Brugge è previsto per martedì 30 settembre alle ore 18.45, alla New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 e in diretta streaming NOW e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento.

PROGRAMMA ATALANTA-CLUB BRUGGE CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 30 settembre – 2a giornata Champions League 2025-2026

Ore 18.45 Atalanta-Club Brugge – Diretta tv Sky Sport Uno e Sky Sport 253

DOVE VEDERE ATALANTA-CLUB BRUGGE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta tv Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Diretta streaming: NOW e Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport