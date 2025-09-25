Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 25 settembre, programma, streaming, italiani in gara

Proseguono le competizioni in Ruanda, nello specifico a Kigali, località africana che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su strada. Oggi, giovedì 25 settembre, andrà in scena un singolo segmento, dedicato alla prova in linea femminile categoria Under 23.

Il percorso, così come quello già visto in altre gare, presenta un tracciato mosso lungo 119.3 km con arrivo e partenza ovviamente a Kigali, per la precisione al Convetion Centre. Le corridore eseguiranno otto giri in un circuito cittadino contrassegnato da due asperità, la Cote de Kigali Golf (0,8 km all’8,1%) e, successivamente, il pavé della Cote de Kimihurura (1,3 km al 6,3%).

I riflettori saranno puntati sulla britannica Cat Ferguson, che nel 2024 trionfò tra in campo Junior. Attenzione anche all’iberica Paula Blasi e alla transalpina Julie Bego, senza dimenticare Viktoria Chladonova (Slovacchia) oltre che Isabella ed Ava Holmgren (Canada). L’Italia avrà invece una sola rappresentante: Eleonora Ciabocco, anche lei motivata a ben figurare.

I Campionati Mondiali 2025 di ciclismo saranno trasmessi in chiaro dalla RAI, attraverso il canale RAI SPORT+HD. In streaming sarà possibile seguire la manifestazione su Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta testuale delle due gare.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025 OGGI

Giovedì 25 settembre

Ore 13.05 Prova in linea Under 23 donne

MONDIALI CICLISMO 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Prova in linea Under 23 donne (Eleonora Ciabocco)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport