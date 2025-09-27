Disastro Aprilia nella Sprint di Motegi: Martin cade e porta a terra anche Bezzecchi

Si conclude nel peggiore dei modi per l‘Aprilia la Sprint Race del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Jorge Martin e Marco Bezzecchi sono infatti stati entrambi vittime di un incidente nella prima curva di Motegi, concludendo in anticipo la gara del sabato nonostante le buone sensazioni del venerdì.

Tutto è stato causato proprio da Jorge Martin, partito in 17esima posizione dopo una qualifica non brillante. Lo spagnolo, campione del mondo MotoGP nel 2024, ha cercato la via interna alla prima curva per cercare di smarcare subito i primi piloti ma la sua Aprilia ha iniziato pericolosamente ad oscillare, con l’iberico che non è riuscito a frenarla correttamente perdendone il controllo.

La sua moto ha poi centrato la posteriore del suo compagno di squadra Marco Bezzecchi, partito in nona casella. L’azzurro, dopo un venerdì molto positivo, puntava ad una rimonta nella Sprint ma la sua gara è stata condizionata dall’ingenuità di Martin. Sabato che si è quindi rivelato nero per l’Aprilia che dovrà ora risollevare la situazione con il Gran Premio di domani.

Le cattive notizie per il team fondato a Noale non sono però finite qui. Nella caduta, Jorge Martin si è procurato una frattura scomposta della clavicola destra e sicuramente salterà la gara lunga di domani. Calvario senza fine per l’iberico che è vittima di un nuovo infortunio in una stagione già durissima. Condizioni da valutare anche quelle di Marco Bezzecchi, portato al centro medico per accertamenti alla gamba destra.