MotoGP oggi in tv, GP Giappone 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 27 settembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Motegi (Giappone), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate.

In MotoGP Francesco Bagnaia vuol dare un seguito a quanto di buono si è visto nel primo giorno di libere. Ieri Pecco ha trovato una buona continuità di rendimento in sella alla Ducati GP25, ma quest’oggi servirà essere concreti fin dal time-attack, in modo poi da portarsi le giuste sensazioni in vista della Sprint. In tutto questo, Marc Marquez vorrà compiere un altro passo per festeggiare ufficialmente il suo nono titolo iridato in carriera.

Il sabato del round di Motegi sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi della top-class, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race di MotoGP. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 27 settembre (orari italiani)

Ore 01.40-02.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 02.25-02.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 03.10-03.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 03.50-04.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.15-04.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.45-06.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.10-06.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.40-06.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 07.05-07.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 08.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

