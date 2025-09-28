Daniele Lavia sul podio con il cuore ai Mondiali di volley: la maglia portata da Giannelli e la dedica

Daniele Lavia si era seriamente infortunato alla mano destra lo scorso 23 agosto: in seguito a una caduta accidentale rimediata durante un allenamento con la Nazionale a Verona aveva rimediato una frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito. Il formidabile schiacciatore, baluardo del gruppo guidato da CT Fefé De Giorgi, ha dovuto rinunciare ai Mondiali 2025 di volley maschile dopo averli vinti insieme ai compagni di squadra nel 2022.

L’assenza del martello calabrese è stata durissima da gestire per l’Italia, che però nelle Filippine si è compattata e si è resa protagonista di una magistrale cavalcata, culminata con la conquista del titolo iridato. I suoi compagni di squadra lo hanno voluto omaggiare e Simone Giannelli ha portato la maglia di Daniele Lavia sul podio, dove lo stesso capitano ha poi alzato al cielo il trofeo. Anche la casacca del centrale Giovanni Sanguinetti, rimasto in gruppo fino all’ultimo minuto, è stata portata sul podio per la festa.

Daniele Lavia era negli studi Rai per commentare l’odierna finale vinta contro la Bulgaria e tutti gli azzurri intervistati gli hanno voluto dedicare questo trionfo, facendo scoppiare in lacrime lo schiacciatore. La riabilitazione richiederà parecchi mesi e lo vedremo prossimamente nel corso della stagione con la maglia di Trento, mentre per la Nazionale bisognerà aspettare la prossima estate, che culminerà con gli Europei.