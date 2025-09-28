Quanti soldi guadagnano Michieletto, Giannelli e Romanò con i premi individuali ai Mondiali? Assegni sfiziosi

Quattro azzurri fanno festa a livello individuale ai Mondiali 2025 di volley maschile, visto che sono state inseriti nel sestetto ideale della rassegna iridata dopo aver conquistato il titolo insieme ai compagni di squadra. L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 nella finale andata in scena a Manila (Filippine) e ha messo le mani sul quinto trofeo della propria storia dopo quelli alzati al cielo nel 1990, 1994, 1998, 2002, firmando così una splendida doppietta dopo la stoccata di tre anni fa a Katowice.

Alessandro Michieletto è stato premiato come miglior giocatore del torneo (MVP) e anche come miglior schiacciatore, consacrandosi tra i grandi della pallavolo internazionale. Yuri Romanò è stato incoronata come miglior opposto dopo aver sciorinato grandi prestazioni, condite dai cinque ace consecutivi nel secondo set della finale. Simone Giannelli si è meritato la palma di miglior palleggiatore, esultando da capitano dei Campioni del Mondo. Riconoscimento di miglior libero per Fabio Balaso.

I riconoscimenti individuali hanno un enorme spessore dal punto di vista agonistico e sportivo, ma hanno anche un interessante risvolto sotto il proprio economico. Quanti soldi hanno guadagnato gli azzurri per i premi ricevuti ai Mondiali 2025 di volley maschile? Alessandro Michieletto porterà a casa 150.000 dollari statunitensi (100.000 per l’MVP e 50.000 per la targhetta di miglior schiacciatore, circa 128.000 euro), mentre Simone Giannelli, Yuri Romanò e Fabio Balaso beneficeranno di 50.000 dollari (circa 42.700 euro).

QUANTO GUADAGNANO GLI AZZURRI CON I PREMI INDIVIDUALI AI MONDIALI DI VOLLEY

Alessandro Michieletto: 150.000 dollari statunitensi (circa 128.200 euro):

Simone Giannelli: 50.000 dollari statunitensi (circa 42.600 euro).

Yuri Romanò: 50.000 dollari statunitensi (circa 42.600 euro).

Fabio Balaso: 50.000 dollari statunitensi (circa 42.600 euro).