Nuova puntata di Swim Zone, la trasmissione settimanale dedicata al nuoto condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. Ospite speciale della puntata è Simone Cerasuolo, il ranista azzurro che ha conquistato il titolo mondiale nei 50 rana ai Mondiali di nuoto 2025 di Singapore, diventando l’unico campione del mondo italiano della rassegna. Classe 2002, imolese, 22 anni, Cerasuolo è già considerato uno dei grandi protagonisti del futuro del nuoto internazionale. Determinato, meticoloso e instancabile, Simone ha messo tutti in riga nella finale mondiale, confermando di essere un talento purissimo e un punto fermo per il futuro della Nazionale italiana di nuoto. Con lo sguardo rivolto ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove per la prima volta entreranno in programma i 50 metri rana, Cerasuolo si candida a recitare un ruolo da assoluto protagonista. Nel frattempo, il 2025 sarà ricco di sfide: l’azzurro punterà agli Europei in vasca corta e in vasca lunga, con l’obiettivo di lasciare il segno non solo nei suoi 50 metri, ma anche nei più impegnativi 100 rana. Una puntata imperdibile per scoprire i segreti, la mentalità e gli obiettivi di uno dei volti più promettenti del nuoto mondiale. #SwimZone #Nuoto #SimoneCerasuolo #MondialiNuoto #Singapore2025 #NuotoAzzurro #50Rana #100Rana #EuropeiNuoto #LosAngeles2028 #TeamItalia #Swimming