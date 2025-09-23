Curling, i convocati dell’Italia per il primo Grand Slam stagionale: 9 azzurri in Canada

Dopo alcuni tornei minori in fase di preparazione, sta per entrare nel vivo la stagione internazionale del curling che culminerà a febbraio con i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nella notte italiana tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre comincerà in Ontario l’AMJ Masters, primo dei cinque appuntamenti stagionali del circuito Grand Slam, in cui l’Italia verrà rappresentata da una formazione maschile ed una femminile.

Nessuna novità rispetto allo scorso inverno nel roster delle squadre azzurre guidate in Canada dai coach Ryan Fry e Soren Gran: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tra gli uomini; Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis tra le donne.

La competizione vedrà al via nel complesso 64 squadre, 32 al femminile e 32 al maschile. Entrambe le Nazionali italiane fanno parte del primo livello della manifestazione, riservato ai 16 team (maschili e femminili) con miglior ranking. Ogni compagine disputerà quattro partite di round robin e verranno ammesse ai playoff solamente otto formazioni, con i quarti di finale previsti nella giornata di sabato 27 settembre.