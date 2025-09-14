Cosa è successo a Bagnaia: caduto nel GP di San Marino, il piazzamento prima della scivolata

Continua il periodo buio di Francesco Bagnaia che continua a soffrire incredibilmente la gara della domenica. I problemi che lo hanno accompagnato per tutto l’anno erano riemersi come sempre già nella Sprint Race, iniziata in ottava casella e conclusa addirittura in tredicesima posizione, a più di 16 secondi dal leader. Nel Gran Premio di oggi però, le cose non sono assolutamente cambiate.

Pecco è stato autore di una partenza sufficiente, mantenendo l’ottava casella senza particolari difficoltà. In gara, il suo passo è stato molto simile a quello di Fabio Di Giannantonio, ma il Ducatista non è mai riuscito ad avvicinarsi così tanto per provare il sorpasso. A 19 giri dal termine, un’entrata troppo forte nella curva del Tramonto ha costretto l’anteriore a chiudersi, facendo scivolare a bassa velocità l’italiano.

Il suo Gran Premio di San Marino 2025 si è così chiuso dopo soli 9 giri, nei quali aveva comunque tenuto un buon ritmo. La caduta è stata però l’ennesimo segnale negativo in una stagione nera, nella quale ora Bagnaia deve difendere la terza posizione in classifica piloti. Marco Bezzecchi è a soli 8 punti dalla sua Ducati Factory e sembra proprio che il centauro dell’Aprilia possa, nelle prossime gare, superare Pecco, con la sua crisi che si acuisce sempre di più.