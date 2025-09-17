Tennis
Coppa Davis 2025, Italia fortunata nel sorteggio: evitata la Spagna di Alcaraz ai quarti
Dal 18 al 23 novembre a Bologna si disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 di tennis: l’Italia, Paese ospitante e Nazione detentrice del trofeo, è accreditata della testa di serie numero 1 in virtù del primo posto nel Ranking riservato alle Nazionali maschili.
Il sorteggio ha riservato all’Italia l’incrocio ai quarti con l’Austria, la formazione con la classifica peggiore tra le quattro possibili avversarie, nonché quella che sulla carta appariva la più debole del lotto. In semifinale la possibile avversaria degli azzurri uscirà dal confronto tra la Francia, testa di serie numero 3, ed il Belgio.
Nella parte bassa del tabellone, invece, la Spagna affronterà la Cechia, che in precedenza aveva vinto il sorteggio per l’assegnazione del numero 4 del seeding, che coinvolgeva anche l’Argentina, con i sudamericani che invece sfideranno all’esordio la Germania, testa di serie numero 2.
TABELLONE COPPA DAVIS 2025
Italia (1) – Austria
Francia (3) – Belgio
Spagna – Cechia (4)
Argentina – Germania (2)