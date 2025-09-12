Coppa Davis 2025, Austria vicina alla Final Eight di Bologna: 2-0 contro l’Ungheria, sconfitti Marozsan e Fucsovics

Situazione a dir poco sorprendente a Debrecen (Ungheria) nella sfida del secondo turno dei Qualifiers di Coppa Davis. Sull’hard indoor magiaro la formazione di casa è in svantaggio 2-0 dopo la prima giornata dedicata ai due singolari. Inaspettatamente Fabian Marozsan e Marton Fucsovics non sono stati in grado di mettere in campo il loro status, venendo piegati da Jurij Rodionov e da Lukas Neumayer.

Il n.56 del ranking ha dovuto fare i conti con la verve dell’austriaco (n.158 ATP), partito decisamente meglio e vittorioso nel primo set 6-2 in 28′. Nel secondo set c’è stata la reazione dell’ungherese, che ha portato al tie-break vinto 7-5. Nel terzo parziale una sfida all’ultimo sangue che ha sorriso a sorpresa a Rodionov sul 7-5.

Nel secondo incontro Fucsovics (n.59 del mondo) è stato battuto da Neumayer (n.173 del ranking) con lo score di 6-3 3-6 7-6 (7). Opaca la prova del magiaro e bravo il giocatore meno accreditato ad approfittarne in una partita che ha sfiorato le tre ore di gioco (2 ore e 54 minuti).

Austria, quindi, vicina all’impresa di qualificarsi alle Finali di Bologna, dove già è presente l’Italia (vittoriosa nelle due ultime edizioni della Davis) in qualità di Paese ospitante.