Ciclismo: stagione finita per il belga Lennert Van Eetvelt
Doveva essere la stagione del definitivo salto di qualità, invece la sfortuna ha compromesso il 2025 di Lennert Van Eetvelt. Nessuna vittoria, qualche piazzamento ad inizio anno e poi gli infortuni.
Il corridore classe 2001 della Lotto ha dovuto chiudere anzitempo la sua annata: non disputerà nessuna gara da qui al 2026, addio possibilità di giocarsi le proprie carte al Mondiale o nelle classiche autunnali.
A spiegare la situazione una nota della sua compagine: “Dopo essersi rotto un osso del piede in primavera e dopo i problemi alla schiena successivi alla caduta al Tour de France, che lo hanno anche tenuto fuori dalla Vuelta a España 2025, Lennert continua a provare uno stato di persistente malessere”.
E aggiunge: “Dopo un consulto con il nostro personale medico, è stato deciso di dichiarare conclusa la sua stagione. Gli auguriamo un pronto recupero e lo aspettiamo di nuovo in gara più forte che mai”.