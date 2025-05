Giro di Romandia 2025, tappa di oggi Cossonay-Cossonay: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione spartiacque per la generale?

Prosegue il Giro di Romandia 2025, corsa a tappe giunta alla settantottesima edizione. Dopo il rapido prologo ed i primi due appuntamenti oggi, venerdì 2 maggio, avrà luogo la terza frazione, un percorso di 183 km con partenza ed arrivo a Cossonay, piccolo comune svizzero facente parte del Canton Vaud, nel distretto di Morges. Ieri abbiamo assistito allo splendido trionfo di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), abile a regolare Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto). Tuttavia Baudin si è preso la maglia di leader della classifica generale, con un vantaggio di cinque secondi su Lecerf e sei su Van Eetvelt. Fortunato è invece quarto con diciassette secondi di scarto.

La terza tappa propone un tracciato complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi saliscendi e da un triplice passaggio sulla linea del traguardo. Nella sezione finale, gli uomini di classifica potrebbero sensibilmente battagliare per dare una spallata significativa alla competizione.

PERCORSO

Le ondulazioni accompagneranno i corridori per tutta la durata di un percorso particolarmente intricato su tre circuiti. In occasione del primo è prevista la salita di Montcherand (4.5 km al 4%). Nel secondo giro non ci sarà invece nessun GPM, fatta eccezione per il secondo passaggio da Cossonay. Il terzo sarà invece il più esigente: dopo delle ondulazioni speculari a quelle del circuito precedente, i corridori devieranno al lunghissimo Col Du Mollendruz (14.6 km al 3.4%). Ma il vero ostacolo sarà l’assenza di sezioni pianeggianti nel finale. Il traguardo, non a caso, è collocato a 500 metri dopo un terzo passaggio sulla salita di Cossonay, probabile ago della bilancia della tappa.

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DI ROMANDIA 2025

Venerdì 2 maggio

Terza tappa Cossonay-Cossonay (183 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA TERZA TAPPA DEL GIRO DI ROMANDIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211) dalle ore 15.30

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Considerate le caratteristiche del percorso, tra gli osservati speciali impossibile non pensare a Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep), Clèment Champoussin (XDS Astana Team) e João Almeida (UAE Team Emirates -XRG) senza dimenticare profili come quello di Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale), Harold Tejada (XDS Astana Team) ed Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Fari puntati poi su Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike), Jan Christen (UAE Emirates-XRG) e Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost).