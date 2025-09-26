Ciclismo: Elisa Longo Borghini sogna il trionfo ai Mondiali. Favorita Pauline Ferrand-Prévot

La prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo 2025 a Kigali si presenta come una delle più dure di sempre per le élite, con un dislivello di 3.676 metri lungo 164,6 km. Sarà un tracciato interessantissimo e sicuramente ricco di colpi di scena: domani ci attende una gara spettacolare.

L’Italia si presenta come di consueto con un ruolo importante. La stella è sempre Elisa Longo Borghini: la piemontese vanta tre podi (sempre terza) e cinque top-5 in carriera ai Mondiali, il sogno è quello di riuscire a conquistare l’attesissima maglia iridata. La condizione è tutta da scoprire: a fine agosto è tornata in gara dopo un Tour de France da dimenticare. A supporto una squadra sicuramente coesa e pronta a lavorare per lei.

La favorita più attesa è Pauline Ferrand-Prévot, che dopo il trionfo al Tour de France Femmes 2025 ha cambiato i suoi programmi: inizialmente titubante su una partecipazione ai Mondiali per gestire al meglio carico e forma, ha poi deciso di unirsi alla corsa iridata. La transalpina ha già un oro iridato nel palmares, del lontano 2014 a Ponferrada, va a caccia del bis.

Occhio però anche agli altri nomi che possono inserirsi nella corsa a podio. I Paesi Bassi, da sempre una superpotenza, puntano forte su Demi Vollering, oltre ad avere ovviamente una corazzata che può rendere la corsa durissima. Inoltre, tra le outsider capaci di sorprendere c’è Kimberley (Le Court) Pienaar, rappresentante della Mauritius.