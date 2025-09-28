Ciclismo, Ben Healy: “Stagione folle, un onore essere sul podio con Pogacar ed Evenepoel”

Ben Healy ha conquistato una brillante medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2025 di ciclismo, rassegna conclusa quest’oggi in quel di Kigali, in Ruanda (Africa). Ottima la prestazione dell’irlandese, il quale si è dimostrato uno dei grandi protagonisti nel tracciato di 267.5 km che ha visto una partenza ed un arrivo proprio dalla capitale ruandese.

Nello specifico il corridore ha battagliato per il gradino più basso del podio insieme al danese Mathias Skjelmose, per poi allungare su di lui a 5 km dal traguardo e cedendo il passo alla leggenda Tadej Pogacar (2:16 il gap con lui) ed al primo inseguitore Remco Evenepoel.

Una volta arrivato in zona mista, l’atleta ha commentato a caldo la sua gara: “Questa stagione è diventata sempre più folle. Dalla vittoria di tappa e dalla maglia gialla al Tour fino al podio dei Mondiali, è difficile fare paragoni. Ma essere lì con Remco e Tadej, è semplicemente incredibile“.

Healy ha poi chiosato: “Salire sul podio con Pogacar ed Evenpoel è semplicemente pazzesco. È un momento che non dimenticherò mai. Sono ancora a un paio di minuti da loro, quindi lo prenderemo come una motivazione e continueremo a lavorare sodo“.